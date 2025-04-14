المملكة تسجل سعيها الحثيث للاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء في اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء الاثنين - 14 أبريل 2025 Mon - 14 Apr 2025



مكة جدة

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