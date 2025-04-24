دائرة مياه جبيل: فرق الصيانة تصلح العطل الناتج عن انفجار خط الضخ في عمشيت

أعلنت دائرة مياه جبيل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "بعد إنفجار خط الضح الرئيسي في بلدة عمشيت، والتسبب بأضرار في أحد المنازل والمارة على الطريق العام، تعمل فرق الصيانة في الدائرة على معالجة العطل وتأمين المياه للمواطنين بالسرعة المطلوبة".

ولفتت الدائرة، الى أنها "وتتعهد بمتابعة الموضوع وتتحمل المسؤولية كاملة في تصليح الأضرار التي لحقت بالمنزل وتتمنى من المواطنين التفهم لهذا العطل المفاجئ والخارج عن إرادتها".