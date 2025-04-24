فوز لائحة " أكيد اكيد الإيد بالإيد" في كفرعميه برئاسة فضول ديب ابي موسى بالتزكية

اعلن فوز لائحة "أكيد أكيد الإيد بالإيد" برئاسة فضول ديب ابي موسى بالتزكية في الانتخابات البلدية في بلدة كفرعمي قضاء عاليه. وتضم اللائحة : روجيه زخور، ميشال يوسف ابي ناهض، شربل سامي ابي شقرا، روجيه ايليا لطوف، ايلي عبده ابو موسى، جورج شيبان سعيد، جوزف جورج نصور، وانطوني بطرس شرفان اعضاء.

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