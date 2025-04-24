توجه تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان حول الاعتصام الذي اقيم في ساحة رياض الصلح تحت عنوان "صرخة وجع"، بالشكر إلى عوائل الشهداء، والشهداء الأحياء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وجميع المتقاعدين على حضورهم اليوم ومشاركتهم في هذا الاعتصام الحاشد، المميّز بانضباطه وسلميّته، علّه يكون بذلك الخطوة الأولى على الطريق الصحيح نحو تحقيق المطالب.
واعتبر التجمّع أنّ هذا الاعتصام شكّل صرخة وجع وجرس إنذار اخير، وتعبيرًا واضحًا عن رفض العسكريين المتقاعدين للواقع المعيشي الصعب الذي يعانون منه، نتيجة تهميشهم وعدم إنصافهم في السياسات الحكومية. وأمل، في الوقت نفسه، ألّا تبقى آذان السلطة صمّاء عن الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، لأنّ تجاهل هذه المطالب قد يدفع المتقاعدين إلى التحرر من أي التزام بالانضباط أو ضبط تحرّكاتهم.
اضاف البيان "كما يتوقّع التجمّع أن تبادر الحكومة إلى إدراج كافة المطالب المرفوعة على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، تمهيدًا لتحويلها إلى مراسيم وقرارات ومشاريع قوانين".
وعاهد تجمّع العسكريين المتقاعدين كل أصحاب الحق، بأننا سنبقى متّحدين في تجمّع واحد هو "تجمّع العسكريين المتقاعدين"، الذي رفع شعار: "الأولوية للقمة العيش والدفاع عن الحق في العيش الكريم."
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع العسكريين المتقاعدين: لإدراج كافة المطالب المرفوعة على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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