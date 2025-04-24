"حزب الله" نفى تحالفه مع جهات سياسية في انتخابات بلدية جبيل

نفت الماكينة الإنتخابية لـ"حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشمال، في بيان نقلته الوكالة الوطنية، "نفيًا قاطعًا الخبر الوارد في أحد المواقع الإخبارية ويتحدث عن تحالف حزب الله مع جهات سياسية أخرى في انتخابات بلدية جبيل".
ولفتت إلى أن "حزب الله يؤكد بأن الاستحقاق البلدي والاختياري هو استحقاق تحدد مساراته بالدرجة الأولى العائلات ويحمل طابعا إنمائيا وخدماتيا أكثر منه سياسي".
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