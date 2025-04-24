زار النائب فريد هيكل الخازن السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية في حاريصا، مقدّمًا واجب العزاء بوفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، ومعبّرًا عن حزنه العميق لخسارة رجل السلام والانفتاح، الذي شكّل رمزًا للإنسانية والتواضع طوال فترة حبريّته.
وأكّد الخازن وقوف لبنان بجميع مكوناته الروحية إلى جانب الكرسي الرسولي في هذا المصاب الجلل، مشددًا على "عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالفاتيكان".
كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن زار السفير البابوي في لبنان: نشدد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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