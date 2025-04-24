فريد الخازن زار السفير البابوي في لبنان: نشدد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالفاتيكان

زار النائب فريد هيكل الخازن السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في مقر السفارة البابوية في حاريصا، مقدّمًا واجب العزاء بوفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، ومعبّرًا عن حزنه العميق لخسارة رجل السلام والانفتاح، الذي شكّل رمزًا للإنسانية والتواضع طوال فترة حبريّته.

وأكّد الخازن وقوف لبنان بجميع مكوناته الروحية إلى جانب الكرسي الرسولي في هذا المصاب الجلل، مشددًا على "عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالفاتيكان".