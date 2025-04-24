الرئيس عون عرض شؤونًا رياضية واجتماعية مع بيرقدرايان وابي رميا ورابطة سيدة ايليج

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التي أوضحت أنها وضعت رئيس الجمهورية في صورة الجهود التوافقية التي تقوم بها، للوصول إلى انتخابات بالتزكية للجنة الأولمبية اللبنانية.

واستقبل الرئيس عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، وعرض معه شؤوناً عامة ورياضية.

واستقبل الرئيس عون، وفداً من رابطة سيدة ايليج ضم رئيسها فادي الشاماتي. وعرض الوفد لنشاطات الرابطة في الحقلين الروحي والاجتماعي، والرعاية التي يؤمّنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لعملها.

وقدّم الوفد الى الرئيس عون، ايقونة سيدة ايليج، وكتيّباً تحت عنوان "لبنان 1919- 2024 تاريخ دون عِبر"، وهو يرسم الخط الزمني للاحداث في لبنان من العام 1919 وحتى العام 2024، وذلك انسجاماً مع رسالة الرابطة التي تهدف الى تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار الحروب والنزاعات، مع تعزيز ثقافة التسامح وحل النزاعات بطرق سلمية، بعيداً عن لغة العنف.

وأوضح الوفد انه اعتمد في هذا العمل الموضوعية الكاملة حيث تم عرض الوقائع كما حدثت، من دون أي تحريف او تشويه، وترك للقارىء الحرية في تحليل الاحداث واستخلاص العبر. وأمل الوفد ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نحو رؤية اكثر شمولية وموضوعية لتاريخ لبنان المعاصر، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتماسكها.