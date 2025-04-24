حمدان زار الخطيب: المقاومة كانت وستبقى عنصر قوة في أي استراتيجية دفاعية

بحث نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، مع امين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين- المرابطون"، في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وإثر لقاء جمعهما في مقر المجلس، قال حمدان "دائماً كان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كمقام، الضمان الأساسي لكل المواطنين على الصعد الوطنية والعربية والإسلامية، ونحن اليوم نؤكد المؤكد بأن المقاومة كانت وستبقى ليس سلاحا وإنما عنصر قوة في أي استراتيجية دفاعية، ونحن كنا دائماً نقول بأن الوطن يقوم على كل مواطنيه من كل الطوائف والمذاهب".

وأضاف "علينا جميعا اليوم عندما يتعرض وطننا لأزمة وجودية أن نكون يدا واحدة في مواجهة هذه الأزمة، ولا شك أن هذا العدو الإسرائيلي وما يفعله في أهلنا على أرض فلسطين وما يقوم به في الضفة الغربية وفي غزة من إبادة جماعية وما يحاول أن يفرضه علينا من قيود، نحن وكما سمعنا من سماحته بأن يقين التاريخ ويقين الشرع والدين وال​سياسة​ وكل شيء يقول بأن هذا الكيان الإجرامي على أرضنا لن يبقى أبدا قادرا على فرض ما يريد رغم كل الدعم الذي يقوم به الغرب والولايات المتحدة، وستبقى المقاومة عنصرا أساسيا من عناصر قوتنا، وسيبقى وطننا لبنان بكل أبنائه وطنا لنا جميعا عربيا، وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أننا على المسار الصحيح في مواجهة هذا العدوان على أرضنا".

واستقبل الخطيب، وفدا من "التجمع الأهلي السوري لأتباع أهل البيت" عارضا لاوضاع النازحين السوريين في لبنان وحاجاتهم وظروف اقامتهم، كما اطلعه على تطورات الاوضاع في سوريا.

إثر اللقاء، قال الشيخ علي شربو في تصريح/ "في ما يتعلق بالنازحين الذين جاؤوا إلى لبنان، فأكد الشيخ الخطيب أنه سيعمل ما بوسعه لخدمة هؤلاء الناس، كما أكد دور جمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا المجال، ونحن من على هذا المنبر، نناشد جمعية الأمم والمنظمات الدولية أن تعمل على رفع معاناة أهلنا المتواجدين في لبنان بكل طوائفهم لأنهم بحاجة الى أمور ضرورية جدا تتعلق بحياتهم بشكل دائم".