وزيرة البيئة: حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن تتم في التوقيت المناسب والبلد لا يحتمل لغة متطرّفة بالكلام

أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، إلى أنّ "حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن تتم في التوقيت المناسب".

ولفتت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّه لا يوجد أحد يمكنه أحد يحدد توقيت حصرية السلاح، وقالت: "علينا أن نثق بما يقول رئيس الجمهورية جوزاف عون"، موضحة أنّ "البلد لا يحتمل لغة متشنجة ومتطرّفة في الكلام والناس في وضع نفسي لا يحتمل وجود اهتزاز في البلد".

وردًا على سؤال بشأن المساعدات الدولية، ذكرت الزين أن رئيس الحكومة نواف سلام قال في إحدى الجلسات إنه لم يحصل حديث بشأن ربط هذه المساعدات بمسألة نزع السلاح.