مرقص التقى سفيرة النروج في لبنان وعرضا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين البلدين

زار وزير الاعلام بول مرقص سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالستاد، وعرضا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين البلدين، ولاسيما مع التلفزيون الوطني النروجي NRK الذي دعي ممثل عنه إلى حضور الاجتماع.
واستعرض مرقص، خلال اللقاء، حاجات وزارة الإعلام و"تلفزيون لبنان"، واقترح وسائل التعاون مع التلفزيون الوطني النروجي.
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