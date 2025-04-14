شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته في الدول الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,000 سلة غذائية في بلدة العريمة بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 4,812 فردا، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في سوريا لعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

وفي عدن، وزع المركز 416 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 2,912 فردا بواقع 416 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

وفي مقديشو واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال مارس 2025م، 350 مريضا من بينهم 165 مريضا حصلوا على 1,057 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة الذكور 59%، ونسبة الإناث 41%، بينما شكلت نسبة النازحين 3%، والمقيمين 97%.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب الصومالي.

وفي حضرموت نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مديرية القطن بمحافظة حضرموت دورة (TOT) لتأهيل المدربين حول منتجات الطاقة المتجددة، كالأفران التقليدية والمصابيح الشمسية، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستمر الدورة لمدة عشرة أيام، بهدف تأهيل المشاركين علميا ومهاريا وتمكينهم من اكتساب الخبرات التطبيقية اللازمة ليصبحوا مدربين محترفين في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتمكين النساء في اليمن، وتوفير الأدوات التي تمكنهن من إيجاد فرص مدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة في المجتمع اليمني.

وفي حجة قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ7,082 مستفيدا، خلال فبراير 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الأطفال 2,543 طفلا، وعيادة الباطنية 1,268 مستفيدا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 3,271 مريضا، فيما راجع المختبر في مجال الخدمات المساندة 1,058 مريضا، والصيدلية 6,674 مستفيدا، والملاحظة 2,514 حالة، إضافة إلى تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.