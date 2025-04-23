نعي مؤثر من أصالة للإعلامي صبحي عطري: رحل صديقي

أصالة تسترجع ذكرياتها مع الإعلامي صبحي عطري

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أسباب وفاة صبحي عطري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:56 مساءً - نعت الفنانةالإعلامي صبحي عطري، بكلمات مؤثرة، عبرت من خلالها عن عمق الألم الذي تشعر به إثر فراقه.وخيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الرحيل المفاجئ للإعلامي، عن عمر ناهز 48 عاماً، إذ كان يحظى بجماهيرية واسعة من مُحبي الفن، حيث كان حاضراً بقوة في المحافل الفنية المختلفة.وحرصت أصالة نصري بأن يكون نعيها لـ، موثق بمقطع فيديو جمعهما سابقاً، إذ قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" ، وذكرت أصالة في تعليقها بأن رحيل "عطري "ترك غضة لاتزال في القلوب" قائلة: "صدق اللي قال نحنا مامنموت مره وحده نحنا بنموت على مراحل كل إنسان قريب بيتركنا بيروح شي منّنا ومابيرجع بيترك بصمته على ملامحنا جوّا روحنا بيترك غصّه مابتروح وصبحي كان صديق حبيب قريب طموح بس الحياة ماعطته فرصه ليحقق شو بيتمنّى وكان مقهور وكان حزين وراح لربّه الأحن والأرحم والأعدل الله يجعل مثواه الجنّه ويعين قلب أمّه ويعين أحبابه أنا منهم ونستوعب هالغياب اللي ماكان عالبال".كما عبرتفي تعليقها عن خصوصية صداقة الراحل، واصفةبالشاب المثالي الخلوق قائلة: "أدعو له صبحي كان شب مثالي خلوق بيهتم بصحته بس ماعرف يداري قلبه اللي ماكان مرتاح الله يرحمك ياصديقي كتير رح أشتقلك ياصبحي".ووسط تدفق التعازي من زملائه ومتابعيه، يظل رحيلصدمة قاسية للوسط الإعلامي ومحبيه، الذين لن ينسوا ابتسامته الهادئة ولمسته الإنسانية على الهواء.يمكنك قراءة.. آخرهم سليمان عيد.. فنانون جسدوا مشهد الوفاة وتحول لحقيقةتعد أسباب وفاة صبحي عطري، واحدة من أبرز الأمور التي تشغل الجمهور طوال الساعات الماضية، كونه لم يكن مريضاً بشيء، وهو الأمر الذي كشفه صديقه الإعلامي ربيع هنيدي، قائلاً: "بلغني إنه توفي في ألمانيا منذ قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية، لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم... ادعوا لصبحي وأمواتنا أجمعين بالرحمة... هم السابقون ونحن اللاحقون".واستعاد ربيع هنيدي، كواليس اللقاء الأخير الذي جمعه بصبحي عطري، قائلاً: "صبحي صاحب الروح الحلوة، واللسان اللبق... لبى دعوتي له على مناسبة سحور يوم 18 رمضان الأخير في دبي، لكن قضاء الله وقدره لم يمهلاه أن يُلبي أحلامه وأمانيه التي ياما أخبرني عنها على الصعيدين المهني والشخصي، وفخري به أنه ظل باراً بوالدته التي أتقدم لهما ولإخوته بأحر التعازي على فقدانه".

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