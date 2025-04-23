تنسيق أمني سياسي جديد بين بلدية نيويورك وفريق ترمب

أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، بالتنسيق مع توماس هومان –مسؤول الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– عن توجيه لائحة اتهام فيدرالية إلى 27 شخصًا يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية أو إلى فصيلها المنشق «مكافحة ترين». وتشمل التهم الإتجار بالبشر والمخدرات، السطو المسلح، وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى استغلال فتيات قاصرات في شبكات دعارة تمتد من فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وأوضح المدّعي الفدرالي في مانهاتن أن هذه أول قضية يُطبَّق فيها قانون مكافحة الابتزاز «RICO» على عصابة فنزويلية في أمريكا، مشيرًا إلى أن 21 متهمًا باتوا رهن الاحتجاز بعد مداهمات في نيويورك وكولورادو، فيما ما زال ستة فارين.

دوافع سياسية

وتأتي الخطوة في سياق تقارب معلَن بين آدامز وإدارة ترمب بعد إسقاط تهم فساد اتحادية سابقة ضد العمدة الديمقراطي، ما أتاح له خوض سباق إعادة الانتخاب كمرشح مستقل والتركيز على ملف الهجرة غير النظامية. وتبنّى آدامز وصف ترمب للعصابة بأنها «قوة غازية»، مؤكدًا أنه «غير معتذر عن تطهير شوارع نيويورك من عصابات المهاجرين العنيفة». من جهته، استغل هومان المؤتمر الصحفي للدفاع عن خطة إقامة مكاتب لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) داخل سجن رايكرز، رغم أمر قضائي صدر الإثنين بتجميد المشروع إلى حين جلسة استماع في 25 أبريل. وصرّح بأن «التعاون بين الشرطة المحلية والسلطات الفيدرالية هو السبيل الوحيد لمواجهة تهديدات تمسّ الأمن القومي».

صراع قضائي

وقرار آدامز السماح لـICE بالعمل داخل رايكرز يتعارض مع سياسة «مدينة الملاذ» التي تتبناها نيويورك منذ سنوات، ما دفع مجلس المدينة إلى رفع دعوى لوقف التنفيذ.

وردّ العمدة متهمًا خصومه «بالوقوف إلى جانب المجرمين على حساب النيويوركيين الكادحين»، ومجددًا رفضه لفكرة أنّ المقبوض عليهم «مهاجرون مسالمون يبحثون عن الحلم الأمريكي». وأكد أن الحلم الأمريكي «لا يعني السطو المسلح أو الإتجار بالبشر»، محذّرًا من تحويل نيويورك إلى «ملاذ آمن للمجرمين».