هنا الزاهد زوجة كريم عبد العزيز في فيلم المشروع X

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:56 مساءً - ظهرت الفنانة هنا الزاهد في برومو فيلم "المشروع X" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025، واعتقد الجمهور أن تشارك كأحد أبطال الفيلم رغم إعلانها منذ فترة أنها تظهر في الفيلم كضيفة شرف خلال مشهدين فقط.

هنا الزاهد زوجة كريم عبد العزيز

تجسد هنا الزاهد خلال المشهدين التي تقدمهما في أحداث فيلم "المشروع X" شخصية زوجة كريم عبد العزيز، ويكون لها دور كبير في الرحلة التي يخوضها، ليسجل الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع هنا الزاهد وكريم عبد العزيز بعد مسرحية "الباشا" التي قدمها الثنائي في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية وتم عرضها نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2024.

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فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.كريم



تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاهد الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

هنا الزاهد نتنافس في عيد الأضحى بفيلم "ريستارت"

هنا الزاهد تتواجد في موسم أفلام عيد الأضحى القادم أيضاً بفيلم "ريستارت" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني للمرة الثانية بعد فيلم "بحبك"، ومن المقرر طرحه يوم 29 مايو، ، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري، وآخرون.

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تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.



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