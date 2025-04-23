مكياج وتسريحات شعر النجمات في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:56 مساءً - اختتم مهرجان أفلام السعودية مساء اليوم 23 أبريل دورته الـ11، وتوافدت النجمات على السجادة الحمراء للمهرجان، فاتجهت الأنظار الى الأزياء والتصاميم التي تألقن بها إلى جانب صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي سيطر عليها الطابع الناعم والكلاسيكي.

واختارت أغلب النجمات في اليوم الأخير من مهرجان أفلام السعودية 2025، صيحات المكياج الناعم الذي سيطر على أغلب إطلالاتهن الجمالية، حيث تنوع بين الزهري والوردي والذهبي الخفيف، كما أن تسريحات الشعر الناعم حضرت بقوة في إطلالات النجمات، فبدت مشعة أنوثة بين تسريحة الكعكة وتسريحة الويفي والشعر النصف مرفوع وغيرها.

إليكِ من "الخليج 365" أجمل مكياج وتسريحات شعر النجمات في ختام مهرجان أفلام السعودية 2024.

ريم أرحمه بمكياج أزرق مع تسريحة الريترو

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة ريم أرحمه تألقت في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025، حيث اختارت إطلالة باللون الأزرق نسقت معها مكياجاً أزرق ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزرقاء التي غمرت كامل الجفن المتحرك مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين والكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي الناعم، كما اختارت تسريحة الشعر الريترو المفرود على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

ميلا الزهراني بمكياج وردي مع تسريحة الشعر المالس

ميلا الزهراني في ختام مهرجان الأفلام السعودية 2025-تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

وتألقت النجمة ميلا الزهراني على السجادة الحمراء في ختام مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11، معتمدة اطلالة باللونين الذهبي والأسود طبقت معها مكياج وردي اختارت فيه القليل من الظلال الوردية فوق الجفن العلوي للعين الى جانب الظلال السموكي عند الطرف الخارجي للعين، مع طبقات الماسكرا الخفيفة والناعمة على الرموش، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون البني، كذلك تألقت بتسريحة الشعر المالس المفرود على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مريم حسين بمكياج وردي ناعم مع تسريحة الويفي

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة مريم حسين تألقت في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025 بإطلالة العباية الفضية واختارت معها مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على القليل من ظلال العيون الوردية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات قليلة من الماسكرا على الرموش ومكياج البشرة الناعم إلى جانب البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الداكن المحدد بالكونتور، كذلك اختارت تسريحة الويفي بالفرق الوسطي للغرة.

عائشة كاي بمكياج ذهبي خفيف مع تسريحة الشعر النصف مرفوع

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة عائشة كاي لفتت الأنظار في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025، حيث اعتمدت إطلالة فضفاضة باللونين الأبيض والذهبي، نسَّقت معها مكياجاً ذهبياً خفيفاً اختارت فيه القليل من الظلال الذهبية فوق جفن العين مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي الناعم، كما اعتمدت تسريحة الشعر النصف مرفوع الويفي بالغرة المصقولة.

اكتشفي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11

سارة طيبة بمكياج نيود خافت مع تسريحة الشعر النصف مرفوع

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة سارة طيبة تألقت في ختام مهرجان أفلام السعودية بفستان أسود ناعم، اختارت معه صيحة المكياج النيود الخافت والطبيعي، حيث ارتكز على الظلال النيود الباهتة فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات ناعمة من الماسكرا وبدت بشرتها السمراء موحدة وناعمة مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي الخفيف، كما اختارت تسريحة الشعر النصف مرفوع بالشعر المالس والغرة المصقولة مع الشعر.

خيرية أبولبن بمكياج سموكي بارز مع تسريحة ذيل الحصان

خيرية أبو لبن في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025-تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

النجمة خيرية أبولبن اختارت إطلالة سوداء نسَّقت معها صيحة المكياج الزيتي البارز بلمسات براقة، حيث طبقت ظلال العيون الزيتية القوية على كامل جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر المالس مع الفرق الجانبي للغرة.

آيدا القصي بمكياج ترابي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

النجمة آيدا القصي حضرت ختام مهرجان أفلام السعودية بإطلالة نيلية اللون اختارت معها مكياجاً ترابياً ناعماً مع صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج الجفن والمحدد للعين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدةً وناعمةً مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الغلوس الترابي، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان بالفرق الوسطي للغرة.

تابعي أيضاً خاص لـ الخليج 365 نجلاء العبدالله: فخورون بتكريم مهرجان أفلام السعودية لإبراهيم الحساوي

العنود عبدالحكيم بمكياج دخاني أزرق مع تسريحة الكعكة العالية

العنود عبدالحكيم في ختام مهرجان أفلام السعودية 2025-تصوير عيسى الدبيسي خاص لسيدتي

النجمة العنود عبدالحكيم تألقت في ختام مهرجان أفلام السعودية بفستان أزرق نيلي أنيق نسَّقت معه مكياجاً دخانياً باللون الأزرق ارتكز دمج ظلال العيون فوق جفن العين العلوي وزاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي المحدد بالكونتور البني. كما اختارت تسريحة الكعكة العالية بالفرق النصفي مع خصلات الشعر المموجة المنسدلة على جانبي الوجه.