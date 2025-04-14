الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف كانت مجدية إلى حد كبير

أشاد الكرملين بـ"محادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في أوكرانيا بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف". وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن "المحادثات في سانت بطرسبرغ وفرت قناة ضرورية يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات".

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