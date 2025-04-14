شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 38 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة جوية متقلبة

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الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 38 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 38 درجة مئوية.- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.- الرياض 37 درجة مئوية.- جدة 31 درجة مئوية.- أبها 24 درجة مئوية.- تبوك 22 درجة مئوية.- بريدة 31 درجة مئوية.- حائل 22 درجة مئوية.- الباحة 23 درجة مئوية.- عرعر 21 درجة مئوية.- سكاكا 20 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 38 درجة مئوية.- المجمعة 31 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 31 درجة مئوية.- شرورة 40 درجة مئوية.تشهد المملكة حالة جوية متقلبة تبدأ من يوم غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، تتمثل في نشاطٍ ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصادوأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تشمل نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل.ووضع خريطة الطقس المتقلب خلال تلك القترة وتشمل مناطق:، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، على أن يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك نجران، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك السواحل التابعة لهما.