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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 38 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 38 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 38 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
- الرياض 37 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 24 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 31 درجة مئوية.
- حائل 22 درجة مئوية.
- الباحة 23 درجة مئوية.
- عرعر 21 درجة مئوية.
- سكاكا 20 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 38 درجة مئوية.
- المجمعة 31 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 31 درجة مئوية.
- شرورة 40 درجة مئوية.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تشمل نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل.
ووضع خريطة الطقس المتقلب خلال تلك القترة وتشمل مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، على أن يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك نجران، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك السواحل التابعة لهما.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 38 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 34 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.
- الرياض 37 درجة مئوية.
- جدة 31 درجة مئوية.
- أبها 24 درجة مئوية.
- تبوك 22 درجة مئوية.
- بريدة 31 درجة مئوية.
- حائل 22 درجة مئوية.
- الباحة 23 درجة مئوية.
- عرعر 21 درجة مئوية.
- سكاكا 20 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 38 درجة مئوية.
- المجمعة 31 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 31 درجة مئوية.
- شرورة 40 درجة مئوية.
حالة جوية متقلبةتشهد المملكة حالة جوية متقلبة تبدأ من يوم غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، تتمثل في نشاطٍ ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.
وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تشمل نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل.
ووضع خريطة الطقس المتقلب خلال تلك القترة وتشمل مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، على أن يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك نجران، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك السواحل التابعة لهما.