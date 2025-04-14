الامارات | أول رحلة فضائية نسائية بالكامل.. سعيدات الحظ بينهن نجمة وخطيبة ملياردير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق إلى الفضاء اليوم صاروخ تابع لشركة بلو أوريجن التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس، وعلى متنه نجمة البوب الأميركية كاتي بيري ولورين سانشيز خطيبة بيزوس مؤسس شركة أمازون.

وتمثل الرحلة أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.

وانطلق الصاروخ «نيو شيبرد» في رحلة سريعة صعوداً وهبوطاً من غرب تكساس. ويصعد الصاروخ إلى حافة الفضاء على ارتفاع 65 ميلاً (105 كيلومترات)، إذ تحظى الراكبات بدقائق ثمينة من انعدام الوزن.

ودعت سانشيز، وهي قائدة مروحية وصحافية تلفزيونية سابقة، الأخريات إلى الرحلة الآلية بالكامل والتي تستغرق 10 دقائق، إذ ترافقها شخصيات من بينها المغنية وكاتبة الأغاني بيري وجايل كينج مقدمة برنامج «سي بي اس مورنينجز».

وهذه أول رحلة فضائية نسائية بالكامل منذ الرحلة المنفردة التي قامت بها السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا في عام 1963.

كما أنها الرحلة المدارية المأهولة الـ11 لشركة بلو أوريجن التي توفر منذ سنوات تجارب في السياحة الفضائية لم يُعلَن عن أسعارها.

وخلال التجربة التي استغرقت نحو 10 دقائق في المجموع، عبرت الراكبات الست خط كارمان الذي يُعد الحدّ الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب المعايير المعتمدة دولياً.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة «إيل»، أوضحت كايتي بيري أنها تشارك في هذه المغامرة من أجل ابنتها دايزي «لتشجيعها على عدم وضع حدود لأحلامها مطلقا».

وقالت صاحبة أغنية «كاليفورنيا غيرلز» إنها «متحمسة جداً لرؤية الإلهام والنور في عينيها عندما ترى الصاروخ ينطلق وتعود إلى المدرسة في اليوم التالي لتخبر أن أمها ذهبت إلى الفضاء».

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت المغنية البالغة 40 عاماً أنها ترى «علامات» في اسم الكبسولة الفضائية «تورتس» (سلحفاة) وشكلها المشابه «للريشة»، وهما لقبان أطلقتهما عليها والدتها.

وتابعت: «ليس ذلك من قبيل الصدفة.. أنا ممتنة جداً لهذه العلامات ولشعوري بأن هناك شيئاً أكبر مني يقود المركبة».

ورافقت المغنية خلال هذه الرحلة القصيرة منتجة الأفلام كيريان فلين، ومؤسسة منظمة غير حكومية ملتزمة بمكافحة العنف الجنسي هي أماندا نغوين، والعالمة السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) آيشا بوي، ومقدمة البرامج التلفزيونية غايل كينغ.