الأمطار تعم 8 مناطق وتبوك الأعلى

الرس والنماص
وفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 39 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، نجران، والباحة).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة مكة المكرمة (9.2) ملم في القضيمة برابغ، و(3.8) ملم في ذهبان بجدة، و(3.6) ملم في جامعة الملك عبدالله بجدة، و(2.2) ملم في ثول بجدة. فيما سجّلت منطقة عسير (5.8) ملم في الرس ببيشة، و(4.1) ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و(1.6) ملم في ثلوث المنظر ببارق، و(1.4) ملم في ملحه الحباب بطريب.
وادي الفرع
وأشار التقرير، إلى تسجيل محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة (3.2) ملم في الأكحل، ومحافظة مهد الذهب (2.6) ملم، والحناكية (2.4) ملم، وبلدية بدر في محافظة بدر (1.0) ملم، فيما سجّلت منطقة نجران (3.2) ملم في الحضن بنجران. وسجّلت منطقة القصيم (1.0) ملم في عقلة الصقور، و(0.6) ملم في كلٍ من النبهانية، وقبه بمحافظة الأسياح، كما سجّلت كلٌ من المنطقة الشرقية في محطة القطار بحفر الباطن، ومنطقة الباحة في قلوه، (0.8) ملم.
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