تكنولوجيا: Skullcandy تكشف سماعات Method 360 بعزل نشط وصوت من Bose

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت Skullcandy شراكة مع Bose لإطلاق سماعات الأذن الجديدة Method 360، والتي تجمع بين تصميم عصري وأداء صوتي عالي. تأتي السماعات بمشغلات صوتية بقياس 12 ملم، وتستفيد من تقنية Bose Audio Tuning لتقديم ما وصفه سفير العلامة التجارية وأسطورة التزلج توني هوك بـ”الصوت القاتل”.

توفّر السماعات ثلاثة أوضاع صوتية مسبقة الإعداد لتحسين الأداء حسب نوع المحتوى، سواء كان موسيقى أو صوت جهير أو بودكاست. كما يمكن تخصيص الإعدادات بشكل أدق من خلال تطبيق Skull-iQ الذي يتيح التحكم الكامل في EQ المكوّن من 5 نطاقات.

تدعم Method 360 تقنية Bluetooth 5.3، ما يوفّر اقترانًا سريعًا وتجربة صوت منخفض التأخير، خصوصًا في الألعاب ومشاهدة الأفلام. وتستخدم ميزة عزل الضوضاء النشط الهجين أربعة ميكروفونات لعزل الضجيج المحيط بفعالية، بينما يتيح وضع الشفافية القابل للتعديل الاستماع إلى الأصوات الخارجية بوضوح دون الحاجة إلى نزع السماعات.

توفر السماعات وقت تشغيل يصل إلى 9 ساعات عند تفعيل ميزة ANC، ويرتفع المجموع إلى 23 ساعة عند استخدام علبة الشحن. ويمكن شحن السماعات بسرعة خلال 10 دقائق فقط للحصول على ساعتين إضافيتين من وقت التشغيل.

تتوفر Skullcandy Method 360 بسعر رسمي 129.99 دولارًا، لكنها مطروحة الآن على امازون بسعر 99.99 دولارًا، وتأتي بعدة ألوان تشمل الأسود الحقيقي، الأبيض العظمي، الأحمر البلازما، الرمادي التمهيدي، ونقشة الفهد.

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