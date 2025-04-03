طريقة تحضير زبدة الفسدق بنفس طعم الجاهزة.. خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

زبدة الفسدق من الإضافات الرائعة التي تستخدم في حشو وتزيين الحلويات، ويمكن إضافتها للوصفات المالحة أيضًا، وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها، للحصول على نفس طعم وقوام زبدة الفسدق الجاهزة.

أوضحت الشيف أميرة شنب في برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة Cbc Sofra، طريقة تحضير كريمة الفسدق بخطوات سهلة وسريعة، كالتالي:

المقادير:

ملعقة كبيرة عسل أبيض طبيعي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

2 كوب فسدق محمص في الفرن أو على البوتوجاز.

للتقديم:

توست مثلثات محمص في الفرن.

الطريقة:

يوضع وعاء على النار، ويوضع به زيت جوز الهند والفسدق، ويقلب لعدة دقائق حتى تظهر رائحة الفسدق، ثم يوضع في الكبة ويتم طحنه جيدًا، وبعد الوصول إلى هذه المرحلة، يضاف عسل أبيض بالتدريج مع الخلط، حتى يصبح معجونًا، ويوضع في برطمان محكم الغلق، ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة أسبوع، ويمكن استخدامها في حشو الحلويات، مثل الكنافة.

يمكن تخفيف كمية من كريمة أو زبدة الفسدق بالحليب، حتى يصبح لدينا صوص الفسدق، ويستخدم في تزيين الحلويات.