شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الصناعة السعودية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، نظيره الإندونيسي أجوس جوموانج كارتاساسميتا، وبحث معه سبل تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون الصناعي بين البلدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتبادلة.وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم نمو التجارة بين المملكة وإندونيسيا، ودعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، واستعراض الفرص الواعدة في 12 قطاعًا صناعيًّا، تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وسلّط الخريف، الضوء على سعي المملكة لتطوير التجمعات الصناعية الرئيسة، مشيرًا إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والفرص النوعية المتاحة أمام الشركات الإندونيسية لتأسيس وتوسيع استثماراتها في المملكة.وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإندونيسي لحضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يناير المقبل، ويُعد منصة عالمية تجمع قادة قطاع التعدين في العالم لمناقشة مستقبل القطاع.