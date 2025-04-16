شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إنقاذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة في منطقة مكة المكرمة 3 مواطنين من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقدمت لهم الإسعافات اللازمة ونقلتهم إلى المستشفى.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.كما نوهت بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.