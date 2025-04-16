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جدة.. إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1

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واس - جدة 0 تبليغ

جدة.. إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مرور جدة اليوم، وبالتعاون مع وزارة ، بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية، استعدادًا لانطلاق سباق جائزة الكبرى stc للفورمولا 1.
وتشمل المرحلة الثالثة للخطة والتي تبدأ من 17 إلى 21 إبريل الجاري، إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الكورنيش الفرعي، إضافة إلى الطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بإقامة البطولة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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