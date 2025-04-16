شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل



وتشمل المرحلة الثالثة للخطة والتي تبدأ من 17 إلى 21 إبريل الجاري، إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الكورنيش الفرعي، إضافة إلى الطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بإقامة البطولة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة مرور جدة اليوم، وبالتعاون مع وزارة الرياضة ، بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية، استعدادًا لانطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.وتشمل المرحلة الثالثة للخطة والتي تبدأ من 17 إلى 21 إبريل الجاري، إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الكورنيش الفرعي، إضافة إلى الطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بإقامة البطولة.