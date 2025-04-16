شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسارات.. أهم مخرجات اللقاء التحضيري للمنتدى العالمي للمياه 2027 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت في العاصمة الرياض، أعمال اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي للمياه 2027، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع المجلس العالمي للمياه.
وتمخض اللقاء عن اقتراح ستة مسارات استراتيجية رئيسية ستشكل محور عمل المنتدى خلال العامين القادمين، وذلك بتعاون وثيق بين المملكة والمجلس العالمي للمياه وكافة أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا المياه عالمياً.
شملت المسارات والمواضيع الاستراتيجية المقترحة كلاً من: تحقيق الأمن المائي الشامل، آليات تمويل قطاع المياه، تفعيل دبلوماسية المياه، الموازنة بين احتياجات المياه للإنسان والطبيعة، تعزيز قيمة المياه، ودفع عجلة الابتكار في مجال المياه وتقنياتها.
وكان اللقاء التحضيري، الذي عُقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025م، قد شهد الاجتماع الافتتاحي الرسمي واجتماعاً موسعاً لأصحاب المصلحة.
تضمن عقد جلسات عمل مكثفة شاركت فيها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، تم خلالها مناقشة المحاور الأساسية للمواضيع المقترحة وتوسيع نطاقها لتحديد مسارات عمل تفصيلية سيتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال اللقاء اختيار قادة عمل يمثلون المملكة العربية السعودية والمجلس العالمي للمياه، بهدف إدارة النقاشات المستقبلية وتحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل العمل المستدام والبناء على المواضيع المقترحة، بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة للمنتدى العالمي للمياه عند انعقاده في عام 2027.
أكد المجتمعون على أهمية استمرارية الحوار والعمل المشترك، حيث تقرر عقد ورش عمل واجتماعات متواصلة على مدى العامين القادمين بمشاركة كافة أصحاب المصلحة.
ومن المقرر أن يتم عرض النتائج الأولية لمخرجات هذه الورش والاجتماعات خلال اللقاء التحضيري الثاني لأصحاب المصلحة، والمزمع عقده في شهر مارس من العام القادم 2026م.
يُشار إلى أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالتعاون مع الدول المستضيفة المتعاقبة، يُعد الحدث الأكبر والأكثر أهمية وتأثيراً في قطاع إدارة الموارد المائية على مستوى العالم.
ويوفر المنتدى منصة دولية فريدة لتبادل الأفكار والمعرفة وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بقضايا المياه حول العالم، كما يتيح فرصة ثمينة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات الدولية، واستكشاف سبل التعاون الفعال لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه الحيوية على كوكب الأرض.
وتمخض اللقاء عن اقتراح ستة مسارات استراتيجية رئيسية ستشكل محور عمل المنتدى خلال العامين القادمين، وذلك بتعاون وثيق بين المملكة والمجلس العالمي للمياه وكافة أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا المياه عالمياً.
آليات تمويل
شملت المسارات والمواضيع الاستراتيجية المقترحة كلاً من: تحقيق الأمن المائي الشامل، آليات تمويل قطاع المياه، تفعيل دبلوماسية المياه، الموازنة بين احتياجات المياه للإنسان والطبيعة، تعزيز قيمة المياه، ودفع عجلة الابتكار في مجال المياه وتقنياتها.
وكان اللقاء التحضيري، الذي عُقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025م، قد شهد الاجتماع الافتتاحي الرسمي واجتماعاً موسعاً لأصحاب المصلحة.
جلسات مكثفة
تضمن عقد جلسات عمل مكثفة شاركت فيها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، تم خلالها مناقشة المحاور الأساسية للمواضيع المقترحة وتوسيع نطاقها لتحديد مسارات عمل تفصيلية سيتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال اللقاء اختيار قادة عمل يمثلون المملكة العربية السعودية والمجلس العالمي للمياه، بهدف إدارة النقاشات المستقبلية وتحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل العمل المستدام والبناء على المواضيع المقترحة، بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة للمنتدى العالمي للمياه عند انعقاده في عام 2027.
استمرارية الحوار
أكد المجتمعون على أهمية استمرارية الحوار والعمل المشترك، حيث تقرر عقد ورش عمل واجتماعات متواصلة على مدى العامين القادمين بمشاركة كافة أصحاب المصلحة.
ومن المقرر أن يتم عرض النتائج الأولية لمخرجات هذه الورش والاجتماعات خلال اللقاء التحضيري الثاني لأصحاب المصلحة، والمزمع عقده في شهر مارس من العام القادم 2026م.
عن المنتدى
يُشار إلى أن المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالتعاون مع الدول المستضيفة المتعاقبة، يُعد الحدث الأكبر والأكثر أهمية وتأثيراً في قطاع إدارة الموارد المائية على مستوى العالم.
ويوفر المنتدى منصة دولية فريدة لتبادل الأفكار والمعرفة وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بقضايا المياه حول العالم، كما يتيح فرصة ثمينة لطرح ومناقشة أفضل الممارسات الدولية، واستكشاف سبل التعاون الفعال لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه الحيوية على كوكب الأرض.