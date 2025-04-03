غارات أميركية استهدفت محافظات تعز وإب وصعدة في اليمن

استهدفت غارات أميركية مناطق عدّة في اليمن، شملت محافظات تعز وصعدة وإب.

ووفق قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، فقد استهدف الجيش الأميركي بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة بمحافظة إب وسط اليمن، وأضافت أن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة أن "عدوانا أميركيا بغارة استهدفت سيارة مواطن في مديرية بلاد الروس في صنعاء".

وفي وقت سابق، قالت القناة ذاتها إن مقاتلات أميركية أغارت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بالحديدة الساحلية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، فقد قتل 61 مدنيا وأصيب 139 في العدوان الأميركي على اليمن منذ 15 آذار الماضي، والتي تأتي ردا على عمليات المساندة التي تقوم بها الحركة دعما لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وفي 15 آذار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" على الحركة في اليمن، وهدد بـ"القضاء عليهم تماما".