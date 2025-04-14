- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نظم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة ندوة حول الالام والصلب ما بين الكلمة والايقونة في حرم المعهد الدكوانة.
من جهته، تحدث الاب الدكتور يوسف متى عن مشهدية الصلب حسب ربولا أقدم المخطوطات السريانية التي وجدت والتي تصور ايقونة صلب المسيح.
بدوره، تحدث الاب الدكتور نيقولا رياشي، عن الصلب في الطقس البيزنطي قراءة تأويلاية لأيقونة صلب المسيح حيث توقف على عدد كبير من الايقونات شارحا المعاني الروحية واللاهوتية والرموز.
وفي ختام الندوة كانت كلمة للاب شربل بوعبود مدير المعهد حول الآلآم في إنجيل القديس يوحنا ومن ثمّ حوار واسئلة حول الموضوع مع المشاركين في الندوة.
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الفني الأنطوني الدكوانة نظم ندوة عن الالام والصلب ما بين الكلمة والايقونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.