المعهد الفني الأنطوني الدكوانة نظم ندوة عن الالام والصلب ما بين الكلمة والايقونة

نظم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة ندوة حول الالام والصلب ما بين الكلمة والايقونة في حرم المعهد الدكوانة.

من جهته، تحدث الاب الدكتور يوسف متى عن مشهدية الصلب حسب ربولا أقدم المخطوطات السريانية التي وجدت والتي تصور ايقونة صلب المسيح.

بدوره، تحدث الاب الدكتور نيقولا رياشي، عن الصلب في الطقس البيزنطي قراءة تأويلاية لأيقونة صلب المسيح حيث توقف على عدد كبير من الايقونات شارحا المعاني الروحية واللاهوتية والرموز.

وفي ختام الندوة كانت كلمة للاب شربل بوعبود مدير المعهد حول الآلآم في إنجيل القديس يوحنا ومن ثمّ حوار واسئلة حول الموضوع مع المشاركين في الندوة.