بيان قطري - مصري: نؤكد دعمنا لخطة إعادة إعمار قطاع غزة وموقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

شددت سلطات قطر ومصر، في بيان مشترك، على "مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وموقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة".

وذكر البيان، أننا "نؤكد دعمنا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، ولخطة إعادة إعمار قطاع غزة ونتطلع إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه مصر".