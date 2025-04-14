جامعة الروح القدس – الكسليك نظمت ورشة عمل حول قوانين مكافحة الفساد

نظمت جامعة الروح القدس - الكسليك بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية - لبنان (TI-LB)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة، ورشة عمل متخصصة حول قوانين مكافحة الفساد في لبنان ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وشهدت الورشة حضوراً لافتاً من طلاب وأساتذة الجامعة وممثلين عن المجتمع المدني، حيث شكّلت منصة حوارية تفاعلية هدفت إلى تمكين المشاركين بالمعرفة والأدوات القانونية الضرورية لمكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.

وتمحورت أهداف الورشة حول رفع مستوى الوعي بالتحديات المرتبطة بالفساد وتأثيرها على الحوكمة والمجتمع، إضافة إلى تزويد المشاركين بالموارد القانونية والآليات المتاحة للتصدي للفساد، كما تم التركيز على أهمية فتح قنوات التواصل والحوار بين الجهات الفاعلة في هذا المجال، ولا سيما الأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الرقابية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز ثقافة النزاهة وبناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة، وتشجيع المشاركة المدنية الفاعلة في مسار الإصلاح ومكافحة الفساد في لبنان.