فاكهة موسمية خارقة بمخاطر خفية.. ما لا تعرفه عن التوت؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفاجئ التوت محبيه كل ربيع بحضوره القوي في الأسواق، ليحوّل موائد المصريين إلى لوحات ملونة تجمع بين الطعم والفائدة، ويسرق الأضواء بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويصنّف كواحد من أقوى الفواكه الداعمة للمناعة ومقاومة الأمراض، ومع ذلك لا يخلو من الجدل، إذ يُنصح بالحذر في تناوله، خاصةً لمن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

فوائد التوت للصحة العامة

وفي هذا السياق، أشارت خبيرة التغذية العلاجية شيماء خفاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن التوت يعد من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، قائلة إن التوت يحتوي على مضادات أكسدة قوية، أهمها الأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

وأضافت أن التوت يساعد كذلك على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ويُعد مصدرًا ممتازًا للألياف الطبيعية التي تحسن عملية الهضم.

التوت ومناعة الجسم في الربيع

وأكدت خبيرة التغذية، أن التوت يُساعد بشكل فعال على تقوية المناعة، خاصة في فصل الربيع الذي تنتشر فيه الحساسية ونزلات البرد، موضحه أن فيتامين C الموجود بوفرة في التوت يرفع من كفاءة الجهاز المناعي، ويعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض الموسمية.

آثار الإفراط في تناول التوت

نبهت خبيرة التغذية إلى خطورة الإفراط في تناول التوت، مشيرة إلى أنه على الرغم من فوائده، إلا أن الكميات الزائدة منه قد تُسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال والانتفاخ، خاصة عند الأطفال أو مرضى القولون العصبي.

مخاطر التوت على مرضى الكلى

وحذّرت دكتور شيماء خفاجي من تناول التوت البري بكثرة لمرضى الكلى، موضحة أن التوت يحتوي على نسبة مرتفعة من الأوكسالات، وهي مركبات تزيد من احتمالية تكوّن حصوات الكلى، لذلك يُنصح بعدم تناوله دون استشارة الطبيب.

التوت والتفاعل مع الأدوية

أوضحت خبيرة التغذية العلاجية أن التوت، خاصة التوت البري، قد يتداخل مع بعض الأدوية، إذ يتفاعل مع أدوية السيولة مثل الوارفارين، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة سيولة الدم، ما يشكل خطرًا على بعض المرضى.

ضرورة غسل التوت جيدًا

شددت دكتورة شيماء خفاجي على أهمية غسل التوت بعناية قبل تناوله، حيث يُعد من أكثر الفواكه عرضة لتراكم المبيدات الحشرية، لذا يُفضّل غسله بماء وخل أو نقعه لفترة للتخلص من أي بقايا كيماوية ضارة.

التوت أثناء الحمل والرضاعة

أكدت خبيرة التغذية، أن التوت يمكن أن يكون مفيدًا للحوامل والمرضعات، بشرط الاعتدال والنظافة، قائلة أنه يُعزز مناعة الأم والجنين، لكن يجب التأكد من غسله جيدًا لتجنب العدوى البكتيرية، ويُفضل استشارة الطبيب قبل إدخاله في النظام الغذائي اليومي للحامل.

التوت وتأثيره على مرضى الضغط

لفتت خفاجي إلى تأثير التوت على مرضى الضغط، موضحة أن التوت يحتوي على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو أمر مفيد، لكن لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم يجب الحذر وعدم الإكثار من تناوله لتجنب الدوخة أو الشعور بالإرهاق.