الامارات | 97% من الموظفين يؤكدون إيجابية الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير نشرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، أن 97% من موظفي الحكومة يرون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لها تأثير إيجابي في القطاع الحكومي، وأن 94% من موظفي القطاع الحكومي في دبي متفائلون بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيئة العمل.

وأطلقت الدائرة التقرير بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي»، وذلك خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

ويُعدّ التقرير أول دراسة تحليلية شاملة من نوعها لقياس استخدامات وتصورات واعتماد موظفي حكومة دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف الجهات الحكومية وعلى جميع المستويات، بدءاً من القيادات العليا وصولاً إلى الموظفين في الصفوف الأمامية.

ويستند التقرير إلى بحث ميداني موسّع، أُجري من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، وشمل أكثر من 1531 موظفاً من القطاع الحكومي في 34 دائرة حكومية في دبي على الأقل، إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال.

ويتناول التقرير بالتحليل فرص الأتمتة والتعزيز التكنولوجي للمهام الوظيفية المختلفة، ويقيّم الخصائص الشخصية التي يمكن أن تُنبئ بدرجة تعرّض الموظفين لهذه التأثيرات.

وتُعدّ هذه الدراسة المهمة مكملة للجهود العالمية الرامية إلى فهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل، لاسيما ضمن الجهات الحكومية. وتهدف إلى تزويد صناع السياسات وقادة القطاع الحكومي برؤية واضحة حول اتجاهات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي، والإجراءات الكفيلة بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والكوادر الوظيفية لمواجهة التحديات، واستثمار الفرص التي تنشأ عن استخدام هذه التطبيقات المتقدمة.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يمثّل تقرير (تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي) الذي أطلقناه بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خطوة محورية في جهودنا لبناء نموذج حكومي مستقبلي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي. وتسلط مخرجات التقرير الضوء على جاهزية كوادرنا البشرية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية بثقة وكفاءة. وعلى هذا الصعيد، وضعنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية، ترتكز على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة مرنة ومحفزة على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسخيرها بالصورة المثلى».

وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد مرجعاً عملياً يساعد على صياغة سياسات استباقية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة، وتحديث أنظمة العمل، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا المجال، مضيفاً: «نؤمن بأهمية بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة العمل الحكومي تضمن الاستخدام الأخلاقي والفعال لهذه التقنيات، وتعزّز كفاءة العمل المؤسسي، دون المساس بثوابت الخصوصية والموثوقية».