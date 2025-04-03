نتانياهو وصل إلى المجر رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية

حطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مطار بودابست في المجر فجر، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي. وقال وزير الدفاع المجري الذي استقبل نتانياهو في المطار: "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتانياهو"، الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وذلك على الرغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ابادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

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