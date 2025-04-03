شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض: ياسمين صبرى متسامحة وتركز على عملها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم نيقولا معوض، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن كواليس العمل على مسلسل الأميرة ظل حيطه، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، مع النجمة ياسمين صبرى، حيث صرح قائلا: "ياسمين صبرى من ألطف الممثلات التى تعاونت معهن، وشخصية متسامحة، وسوية، وتركز جيدا فى عملها، وهذه ميزة مهمة فى الممثل ألا يشغله أى شىء ألا عمله".

وتابع معوص: "أما العمل مع النجمة وفاء عامر فكان مميزا، شخصية لذيذة، ومرحة، ودائما وجودها في موقع التصوير كان يخلق حالة من الراحة، ومشهد القلم الذى تصدر التريندات طوال الشهر تقريبا بسبب عرض مسلسل الأميرة ظل حيطه مرتان مرة في النصف الأول، ومرة في النصف الثانى، فأنا طلبت منها أن تجسده بكل حقيقية وواقعية، ولا تخف، وبعدما انتهينا من تصوير المشهد ضحكنا".

وأكد معوض قائلا: "حضرت تفاصيل الشخصية مع المخرجة شيرين عادل من قبل بدء عملية التصوير، وبالرغم من أننا لم نلتقى قبل التصوير، إلا أننا كنا نتعامل كأننا أصدقاء منذ زمن، وكنا نتحدث قبل تصوير المشاهد، وكان عندى ثقة كبيرة فيها وبنجاح العمل بسببها، وعلى الصعيد الأنسانى فهى شخصية لطيفة جدا".

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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