الدفاع التايوانية: رصدنا 59 طائرة عسكرية صينية و23 سفينة بمحيط الجزيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، "أننا رصدنا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 طائرة عسكرية صينية و23 سفينة"، في محيط الجزيرة.

وكانت قد أطلقت سلطات الصين الأربعاء، مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان، «رعد في المضيق- 2025A»، غداة إجرائها تدريبات عسكرية تضمّنت محاكاة لشن ضربات وفرض حصار على الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وقال الناطق باسم قيادة القطاع الشرقي في الجيش الصيني، شي يي، في بيان، إنّ هذه التدريبات الجديدة التي تجري في وسط المضيق وجنوبه تهدف إلى «"ختبار قدرات القوات في مجال تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض عمليات حصار ومراقبة مشتركة".