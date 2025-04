شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أجر كوينتن ترانتينو لسيناريو Once Upon A Time In Hollywood الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل المؤلف والمخرج كوينتن ترانتينو على 20 مليون دولار مقابل سيناريو الجزء الثانى من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme". وذلك بعدما بدأ العمل على جزء من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، الذى طرح في عام 2019، للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو، وقام ببطولته كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو. على أن يكون الجزء الثانى من إخراج ديفيد فينشر وبطولة براد بيت، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Playlist، يعمل فينشر حاليًا على إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم من تأليف تارانتينو. وشكف التقرير أن منصة نتفليكس هى منتجة الفيلم، ويتطلع فينشر إلى تصويره هذا الصيف، ويشير التقرير إلى أن ميزانية الفيلم على الأرجح تبلغ 200 مليون دولار. تقول مصادر داخل المقال إن ليوناردو دي كابريو سيعود بدور الممثل ريك دالتون، لكن يبدو أن الفيلم يركز بشكل أكبر على شخصية بيت، التي تدعى كليف بوث، خاصة بعدما فاز النجم بأول جائزة أوسكار تمثيلية له عن هذا الدور، واعتبره الكثيرون الأبرز في الفيلم. يتناول الفيلم الأصلي، الذي كتبه وأخرجه تارانتينو، مغامرات نجم تليفزيوني آخذ في الأفول (ليوناردو دي كابريو) وممثله البديل (بيت) في رؤية بديلة لهوليوود في ستينيات القرن الماضي، حقق الفيلم نجاحًا نقديًا وشباك تذاكر، محققًا إيرادات بلغت 329 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى فيلم للمخرج إيرادات بعد فيلم Django Unchained لعام 2012.

