شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يكشف موقفه من تقديم جزء ثالث من مسلسل جودر وعمل يجمعه بشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم ياسر جلال خلال لقائه متابعيه على صفحته بفيس بوك أنه حتى الآن لم يأخذ قرارا نهائيا من تقديمه الجزء الثالث من مسلسل جودر، والذى حقق نجاحا كبيرا بجزأيه في موسم رمضان، خاصة أن السيناريست أنور عبد المغيث انتهى من كتابته، مضيفا أنه بذل مجهودا كبيرا خلال الجزأين.

وعن إمكانية تقديم عمل يجمع بينه وبين شقيقه النجم رامز جلال أكد ياسر: "ليس عندى مانع والأهم تقديم فكرة مختلفة وعمل قوى نقدمه للجمهور، وأنا بحب أفلام رامز جلال، وشاركته كضيف شرف في فيلم سبع البرمبة".

وأكد النجم ياسر جلال خلال لقائه متابعيه على صفحته بفيس بوك، أنه يحب لبنان ويعشق صوت فيروز، قائلا: "ذهبت إلى لبنان يوم واحد عند تصوير مسلسل ذهاب وعودة مع النجم أحمد السقا".

وأضاف: "بنتى قدرية تحب الغناء وابنى جلال يحب كرة القدم، وأنا لا أهلاوى ولا زملكاوى، وأشجع منتخب مصر، ولا أحب الأحزاب في كرة القدم".

وعرض مؤخرا للنجم ياسر جلال مسلسل جودر 2 ويحكى قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات "ألف ليلة وليلة"، حيث تظهر فى أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أى عمل فنى ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.