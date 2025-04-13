شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم Snow White الجديد إلى 170 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إيرادات فيلم Snow White الجديد فى دور العرض حيث وصلت إلى 170 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذي يتناول القصة الخالدة التى تجمع بين السحر والمغامرة، حيث تتحالف الأميرة سنو وايت مع الأقزام السبعة الشجعان لتحرير مملكتها من قبضة زوجة أبيها الشريرة الملكة الشريرة، وذلك بعد أن تهرب من مؤامرة الملكة الدموية، تكتشف بياض الثلج عالمًا جديدًا في كوخ الأقزام، حيث تتعلم معنى الصداقة والشجاعة، لكن الشر لا يهدأ، والملكة مصممة على أن تظل الأجمل في كل الأراضي.

الفيلم من بطولة راشيل زيجلر وجال جادوت، ومن إخراج مارك ويب.

يأتى الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Aladdin للممثل الكندى ذى الأصول المصرية مينا مسعود والممثل العالمى ويل سميث، وإيراداتهم التى تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا فى الأسبوع الأول من طرحه.

وكان آخر الأفلام المستوحاة من نفس القصة الشهيرة هو فيلم Snow White and the Huntsman عام 2012، للمثل كريس هيمسورث وجوليا روبرتس وليلي كولينز، والذى شهد تعديلات كبيرة عن الفيلم الكلاسيكى الأصلى.