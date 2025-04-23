شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على "أننا ندعم خيارات العراق السيادية"، موضحًا أنّ "قوة العراق مصدر قوة لمنطقة الشرق الأوسط".
كلام بارو جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد.
وقال بارو: "ندعم سيادة العراق من خلال تطوير تعاوننا العسكري"، موضحًا أنّ "من المهم ألا ينجر العراق إلى نزاعات لم يختارها".
في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنّه "يجب ضمان شمولية الانتقال السياسي في سوريا وعدم إقصاء أي جانب هناك"، وقال: "ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ونزع سلاح حركة حماس"،
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا من بغداد: من المهم ألا ينجر العراق إلى نزاعات لم يختارها وندعم خياراته السيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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