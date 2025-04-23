بيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن غزة: إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات دون عراقيل

اعلن بيان مشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن غزة، أن "إسرائيل ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات دون عراقيل"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أبدا استخدام المساعدات أداة سياسية".

بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أنه "يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الاسرى والسماح بدخول المساعدات"، لافتا الى انه "يجب نزع سلاح حماس في غزة وتطبيق حل الدولتين".