بدء مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

بدأت مراسم نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث سيتقاطر المؤمنون لإلقاء آخر نظرة عليه قبل مراسم جنازة حاشدة السبت يحضرها العديد من قادة العالم

وسيوضع نعش البابا فرنسيس المفتوح أمام مذبح كاتدرائية، لكنه لن يعرض على منصة، نزولا عند طلب صريح من البابا فرنسيس الذي أوصى بطقوس جنائزية بسيطة ومتواضعة، في قطيعة مع التقاليد السائدة للباباوات.

وسجي البابا فرنسيس في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

ويتوقع أن يتوافد عشرات آلاف المؤمنين لهذه التحية الأخيرة. وعند وفاة سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر في 31 كانون الأول 2022، تعاقب مئتا ألف شخص أمام جثمانه قبل مواراته الثرى في مراسم حضرها خمسون ألف شخص.