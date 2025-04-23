وكالة الأنباء الصينية: نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الإيراني

افادت وكالة الأنباء الصينية، بأن "نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي". واشارت نقلا عن نائب رئيس الوزراء، الى أن "الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع إيران".

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