ليبرمان: السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة ولن يكون هناك أي علاقة بين الضفة والقطاع

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان حكومة بنيامين نتانياهو، قائلاً إن "حكومة 7 تشرين الاول لا تزال تمد غزة بالماء والمال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك".
وأضاف ليبرمان في تصريحات انه "يجب ألا تدخل أي مساعدات إلى غزة طالما لم يتم الإفراج عن الاسرى"، منتقداً استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الاسرى.
وشدد على ان "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة ولن يكون هناك أي علاقة بين الضفة والقطاع".
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