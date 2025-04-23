الحكومة البريطانية اعلنت تأجيل محادثات وزراء الخارجية بشأن السلام في أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أنه "تم تأجيل المحادثات المقررة في لندن الأربعاء بين وزراء خارجية عدد من الدول لبحث السلام في أوكرانيا".

وأفادت الخارجية البريطانية وكالة "فرانس برس"، بأن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا مع وزراء الخارجية اليوم تأجّل. ما زالت المحادثات على مستوى المسؤولين قائمة".