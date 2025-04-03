الخارجية السورية: القوات الإسرائيلية شنت غارات أسفرت عن تدمير مطار حماة العسكري وإصابة مدنيين وعسكريين

دانت وزارة الخارجية السورية، الغارات الإسرائيلية المكثفة على سوريا، مشيرة إلى أنها "انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة سوريا"، في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية.

وأعلنت الخارجية السورية أن "القوات الإسرائيلية شنت غارات أسفرت عن تدمير مطار حماة العسكري وإصابة مدنيين وعسكريين"، مشيرة إلى أن "التصعيد الإسرائيلي غير مبرر وهو محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

ولفتت إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة واضحة لتطبيع العنف مجددا داخل البلاد".