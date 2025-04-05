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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين مضاعفة موازنة دعم الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لما يسمى وزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320 في المئة من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14 في المئة من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14 في المئة من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية.
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