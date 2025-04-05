شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين مضاعفة موازنة دعم الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل

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حرب الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لما يسمى وزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320 في المئة من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14 في المئة من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية.وأشارت إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك: ما تتعرض له مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، من هجمات وتنكيل بالفلسطينيين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.