شكرا لقرائتكم خبر عن روحانيات الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، فى الثامنة مساء غدا الخميس على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والإبتهالات والتواشيح الدينية الشهيرة منها كل الناس بيقولو يا رب ، مولاي إني ببابك ، سلم لى على الهادى ، صلوا عليه وسلموا ، رضا الوالدين ، برضاك يا خالقي ، الرضا والنور ، إيه العمل ، حب الرسول ، كن مع الله ، إله الكون ، أسماء الله الحسنى .. تحفيط الفنان مصطفى النجدى وأداء أحمد العمرى ، طه حسين ، محمد عبد الحميد ، هبة عادل ، إبراهيم فاروق ، أحمد نافع .

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.