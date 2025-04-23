شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد قشر الرمان.. يمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

يحتوى قشر الرمان على عدد كبير من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات مثل التانين، والفلافونويد، والأنثوسيانين، والتي تساعد على حماية الجسم من اﻹلتهابات وأضرار الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للتأكسد فى الجسم، كما تعمل على إزالة السموم من الجسم، وعادة ما يتم صنع مساحيق الرمان ومستخلصاته من القشر، نظراً لاحتوائه على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بأجزاء الرمان الأخرى.

وهناك العديد من الفوائد للرمان:

1- مقشر للبشرة: يمكن أيضاً استخدام قشر الرمان المطحون لإزالة خلايا الجلد الميت من الوجه، حيث إن ذلك يعد من أهم فوائد قشر الرمان المطحون؛ إذ يساعد على تنظيف البشرة وإعادة تجديد خلايا الجلد، كما يعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية؛ للحصول على وجه مشرق.

2- علاج حب الشباب والطفح الجلدي: يحتوي قشر الرمان على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، والتي يمكن أن تساعد بشكل فعال على محاربة مشاكل الجلد والبشرة مثل حب الشباب، والبثور، والطفح الجلدى.

3- منع التجاعيد وعلامات الشيخوخة: وجد أن استخدام زيت بذور الرمان موضعياً، مع مستخلصات قشور الرمان، يمكن أن يعزز من تكوين الكولاجين، ويحارب الإنزيمات التي تعمل على تكسيره، كما يعزز نمو خلايا الجلد بشكل فعال؛ مما يؤخر شيخوخة الجلد طبيعياً والتجاعيد، كأحد فوائد قشر الرمان للبشرة المذهلة.

4- فوائد قشر الرمان للشعر، يعد استخدام مستخلصات قشر الرمان لمكافحة تساقط الشعر، والوقاية من قشرة الرأس أحد فوائد قشر الرمان المغلي، وتعود فوائد قشر الرمان للشعر لخصائصه المضادة للفطريات، التي تقلل من تساقط الشعر الناتج عن النشاط الفطري، والذي يمنع أيضاً من تكون قشرة الرأس.

5- من فوائد قشر الرمان لالتهاب الحلق والسعال، تساعد قشور الرمان على تخفيف السعال، كما تخفف من التهاب الحلق، وذلك من خلال خصائصها المضادة للبكتيريا. ويستخدم في صورة محلول مائي للغرغرة، كأحد فوائد قشر الرمان المغلي.

لتحسين حالات المصابين بالسكري، يحتوي عصير الرمان وقشرته على البونيكالاجين (Punicalagins) 6- من مضادات الأكسدة القوية، وقد تبيّن أنّ نشاط مضادات الأكسدة في الرمان تبلغ ثلاثة أضعاف نشاط مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي زيت بذور الرمان على حمض البونيسيك ( Punicic Acid)؛ الذي يمتاز بتأثيراته البيولوجية القوية، ويُمكن لمستخلصات هذه البذور أن تُساهم في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم، بالإضافة لتحسين حساسية الإنسولين.

7- تعزيز الأداء الرياضي، يتعرض الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية إلى حالةٍ تُعرف باسم الإجهاد التأكسدي؛ وتُعدّ هذه الحالة استجابةً طبيعيّةً للجسم عند بذل مجهودٍ بدني، وقد لوحظ أنّ مضادّات الأكسدة الموجودة في قشر الرمان تساعد على التقليل من هذه الحالة من خلال تحسين أداء التمارين، وتعزيز قوة العضلات.

8- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث أنه قد يُساعد مستخلص قشر الرمان على إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية أو حتى موتها، إذ يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة، واحتوائهِ على المركبات النباتية التي تحمي الخلايا من خطر الإصابة بالسرطان، وقد لوحظ أنّ مستخلص قشر الرمان قد ساهم في تثبيط نموّ الخلايا؛ حيث يقلّل من الجينات التي تساعد على إصلاح الحمض النووي للخلية، مما يُسبب الموت المبرمج (Apoptosis) للخلايا السرطانية وذلك قبل أن تنقسم أو تتكاثر.

9- يمكن الاستفادة من الفوائد العديدة السابقة من خلال تجفيف قشر الرمان وطحنه، واستخدام المسحوق في العديد من الوصفات، كما يمكن إضافته إلى المخبوزات حيث أن قشور الرمان تعتبـر مصدر طبيعي واعد للألياف الغذائية لاحتوائها علي الفينــولات العديدة والتي تظهر نشاط مضاد للأكسدة، بالإضافة إلي إنها تعطي لون و رائحة مقبولة مما يجعلها أكثـر ملائـمة للاستخدام بمدي واســع في تدعيــم الأغذيــة و الحصول علي مخبوزات صحية عالية القـيمة الغذائيـة.