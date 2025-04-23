شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة ومشروبات تزيد حدة آلام بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

يعاني ما يصل إلى 10% من النساء في سن 15 إلى 44 عامًا من مرض بطانة الرحم المهاجرة، وهي حالة مؤلمة تحدث عندما ينمو نسيج بطانة الرحم، الموجود عادةً في الرحم، على أعضاء أخرى مثل المبايض أو المستقيم أو قناتي فالوب.

وبجانب العلاجات الدوائية الخاصة بتلك الحالة، يساهم اتباع نظام غذائى مناسب فى التغلب على الآلام التى يتسبب بها هذا المرض، وفقا لموقع "Very well health".

أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة

هناك العديد من أعراض التهاب بطانة الرحم، ولكن أكثرها شيوعًا هو ألم الحوض، قد يكون هذا الألم شديدًا أو خفيفًا، وغالبًا ما تزداد الأعراض سوءًا قبل الدورة الشهرية وأثنائها بسبب الالتهاب الناتج عن التغيرات الهرمونية التي تحدث في تلك الفترة، وتشمل أعراض مرض بطانة الرحم ما يلي:

تقلصات دورة شهرية مؤلمة بشدة

ألم في البطن أو الظهر أثناء الدورة الشهرية أو بين الدورات الشهرية

نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

نزيف خفيف بين الدورات الشهرية.

العقم

ألم عند التبرز أو التبول

اضطرابات الهضم مثل الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ

العلاقة بين بطانة الرحم المهاجرة واضطرابات الجهاز الهضمى

أشارت بعض الدراسات إلى وجود صلة بين بطانة الرحم المهاجرة وميكروبيوم الأمعاء، حيث يعاني ما يقرب من 90% من المصابات بهذا المرض، بعدد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والغثيان، بجانب زيادة احتمالية الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS) ، والتي تصاحبها إسهال وآلام في البطن، بنسبة من ثلاثة إلى خمسة أضعاف غير المصابات بالمرض.

أطعمة ومشروبات تزيد من آلام بطانة الرحم المهاجرة

يمكن أن تساعد العلاجات الهرمونية ومسكنات الألم والإجراءات الجراحية، في تخفيف أعراض بطانة الرحم، وقد تبدو التعديلات الغذائية أكثر قابلية للإدارة من العلاجات الأخرى بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة مع اتباع نظام غذائى يتضمن الإبتعاد عن الأطعمة والمشروبات التى يمكن أن تزيد من آلام بطانة الرحم المهاجرة.

وتتضمن الأطعمة التى يمكن أن تزيد من آلام بطانة الرحم المهاجرة، كل من منتجات الألبان، والمنتجات التى تحتوى على الجلوتين، والمشروبات المحتوية على الكافيين، وليس من المؤكد ما إذا كانت تلك الأطعمة تؤثر على مرض بطانة الرحم، أو ما إذا كانت هذه هي المحفزات الغذائية التي تسبب التهاب بعض الأنسجة نفسها التي تلتهب بسبب اشتعال مرض بطانة الرحم.