شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى، عن إحباط محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية الأردنية.



وقال الجيش الأردنى، فى بيان، إن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت، على إحدى واجهاتها البحرية، محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية، مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد قيام شخص يحاول التسلسل سباحة داخل المياه الإقليمية، حيث تم ضبطه وتحويله للجهات ذات الاختصاص.



وشدد البيان على التعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للأردن، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى.