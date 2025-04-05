أوربان: المجر كانت دومًا فاترة في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية

أوضح رئيس وزراء المجر ​فيكتور أوربان​ (Viktor Orbán)، بعد يوم من إعلان حكومته قرار الانسحاب من ​المحكمة الجنائية الدولية​، أنّ "المجر كانت دومًا فاترة" في عضويّتها بالمحكمة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى "أنّنا وقّعنا اتفاقيّةً دوليّةً، لكنّنا لم نأخذ مطلقًا خطوات من شأنها أن تجعلها إلزاميّة في المجر"، مشيرًا إلى أنّ البرلمان المجري لم يضع النّظام الأساسي للمحكمة ضمن القانون المجري.

وكان قد أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء، غيرغيلي غولياس أمس، تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى بودابست، أنّ "المجر تغادر المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقًا للإطار الدّولي القانوني المعمول به".

يُذكر أنّ في 21 تشرين الثّاني 2024، أصدرت المحكمة مذكّرتَي اعتقال بحقّ نتانياهو ووزير الدّفاع السّابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة بحق الفلسطينيّين في قطاع غزة.